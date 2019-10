Com um tempo bastante seco, com uma taxa de 20% de umidade pela tarde, os bombeiros continuam trabalhando intensamente para apagar os vários focos de incêndio que aparecem por toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Entre janeiro e setembro de 2019 houve um aumento de 45% no número de ocorrências de incêndios em vegetação na região, se comparado com o mesmo período do ano passado. Segundo o Corpo de Bombeiros, em 2018 foram 2.181 ocorrências, enquanto neste ano foram 3.171 registros.

Bombeiros combateram incêndio em vegetação no bairro Estoril

Um dos incêndios registrados nesta sexta-feira (18) aconteceu em uma área de lote vago próximo à rua Paulo Freire Araújo e à avenida Raja Gabáglia, no bairro Estoril, região Oeste de Belo Horizonte. Quatro bombeiros trabalharam no combate às chamas que tiveram início por volta do meio-dia. De acordo com a corporação, no fim da tarde havia um trabalho de rescaldo e não havia risco às residências.

Outro registro é no bairro Sítio Paraíso da Mata, em Vespasiano. Um incêndio teve início por volta das 8h e ainda não foi contido. Três viaturas e 14 bombeiros estão empenhados no combate às chamas.

Leia mais:

Incêndio destrói restaurante e confeitaria no Barreiro; veja imagens