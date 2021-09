Pela terceira vez em menos de 24 horas, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater incêndios no Parque Estadual Serra Verde, na região de Venda Nova, na capital mineira. O primeiro registro aconteceu na noite de quinta-feira (9) e os outros dois nesta sexta (10), um durante a madrugada e outro à tarde.

Segundo a corporação, não há vítimas e o fogo, mesmo bem perto de residências, não atingiu imóveis no local. Os brigadistas da área verde participaram dos combates e auxiliaram no controle das chamas.

Mateus Leme

Nesta sexta, os militares também combateram um incêndio na Serra do Elefante, em Mateus Leme, na Grande BH. No local, as chamas eram bem altas.

Para os trabalhos, foi necessário o empenho de quatro equipes. O fogo destruiu cinco hectares da área.

Ibitipoca

Um incêndio no Parque Estadual do Ibitipoca, na Zona da Mata, que começou ao fim da tarde de quinta-feira, só foi totalmente controlado pelos bombeiros nesta sexta. O tamanho da área queimada ainda não foi divulgado e os militares continuam no local verificando possíveis novos focos.

Balanço

De acordo com o Corpo de Bombeiros, de 1º a 10 de setembro foram atendidas 112 chamadas de incêndios na Grande BH e 1.208 em todo o território mineiro.

Leia mais:

Contagem vacina adolescentes e aplica 3ª dose em idosos a partir de segunda

Bombeiros registram mais de 220 incêndios só nas últimas 24 horas em Minas

Agente da Guarda Municipal de BH suspeito de atirar contra a mulher e fugir ainda não foi encontrado