Militares do Corpo de Bombeiros resgataram dois animais de rua no fim da manhã deste domingo (30) em Belo Horizonte. A primeira ocorrência foi a de um cachorrinho que estava dentro de um córrego paralelo à avenida Heráclito Mourão de Miranda, no bairro Castelo, região Noroeste de Belo Horizonte.

O animal estava bastante assustado quando foi resgatado. Os militares estavam voltando do atendimento de outra ocorrência, quando receberam a informação sobre o cão preso no córrego e resolveram passar pelo local para fazer o resgate. O animal foi entregue à pessoa que ligou para os bombeiros avisando sobre a situação.

Já a outra ocorrência tratava de um gatinho em apuros. Ele acabou ficando preso em uma cerca do tipo concertina, no bairro Miramar, na região do Barreiro. Neste caso, após tentar se soltar várias vezes e se machucar, o animal estava bem tranquilo quando os militares chegaram, parecendo que sabia que ia receber ajuda. Ele teve alguns ferimentos por causa da cerca e, após o resgate, foi levado para a clínica Cães e Amigos.

Leia mais:

Termine o ano com esse vídeo: cadelinha agredida em BH está de casa, nome e roupa novas; assista

Vai viajar nas férias e não sabe onde deixar o pet? Fizemos um roteiro de locais para ajudar!

Betim anuncia queima de fogos sem barulhos no Réveillon