Uma operação foi montada pelo Corpo de Bombeiros para resgatar um cavalo que caiu em uma fossa na tarde desta quarta-feira (25), em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O poço tem aproximadamente seis metros de profundidade e fica em uma casa no bairro Pousada do Lago. Os militares precisaram usar cordas e muita força para içar o animal. Apesar de ter ficado preso e com água até a altura do pescoço, o cavalo foi retirado do buraco com vida.