O Corpo de Bombeiros foi acionado no início da tarde deste domingo (12) para resgatar um corpo que estava em um local de difícil acesso em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Moradores do bairro Pantanal mostraram a localização do corpo, que estava na margem oposta do rio que corta a região.

Duas guarnições dos bombeiros trabalharam no caso, além da perícia da Polícia Civil e de uma viatura da Polícia Militar. Dados sobre a vítima ou sobre como teria sido a morte não foram informados.