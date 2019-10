O Corpo de Bombeiros resgatou um homem de 33 anos que caiu em uma cisterna de 20 metros na zona rural de Ipaba, na região do Vale do Rio Doce. O caso aconteceu na tarde de domingo (27) e a vítima foi socorrida com fratura no braço esquerdo e escoriações.

De acordo com relatos de testemunhas, o homem trabalhava no local e estava sendo içado por uma corda. Quando estava a dois metros da superfície, ele se soltou da corda, caindo na cisterna, onde havia aproximadamente 40 cm de água.

