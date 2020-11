Um jovem de 28 anos ficou ferido após cair na Cachoeira do Tabuleiro, em Conceição do Mato Dentro, na região Central do Estado, enquanto praticava um esporte radical, no último sábado (29). Inicialmente, o rapaz foi socorrido por um bombeiro do Estado do Amapá que visitava o parque na hora do acidente.

Depois, a vítima foi resgatada pelos homens do Corpo de Bombeiros de Minas. De acordo com a corporação, ela praticava o Rope Jump, atividade em que a pessoa cruza uma corda perpendicular ao solo e salta, ficando pendurada como se fosse um pêndulo. Em seguida, transpõe uma outra corda e termina com rapel.

Com o impacto da queda sobre as pedras, o jovem teve fraturas expostas nos braços e pernas e encontrava-se inconsciente.

Homens do Batalhão de Operações Aéreas resgatou a vítima de helicóptero. Ela foi encaminhada para o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII, em Belo Horizonte, onde foi entregue, estabilizada, aos cuidados da equipe médica.

Vítimas em São Paulo

Também no último sábado, dois homens morreram e uma mulher ficou gravemente ferida após pularem de um prédio, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

As vítimas também praticavam o Rope Jump quando uma das cordas se rompeu e elas acabaram colidindo com outro edifício.

Os homens morreram no local, enquanto a mulher foi socorrida com várias fraturas expostas pelo corpo.

Leia Mais:

Homem de 59 anos morre após cair com parapente no Topo do Mundo

Homem cai de altura de cerca de 10 metros enquanto fazia voo de parapente no Topo do Mundo

Homem sofre acidente e morre após saltar de parapente na Serra da Moeda