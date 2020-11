Uma garotinha de três anos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após ficar perdida por seis horas em uma mata do município de Catuji, na região do Vale do Jequitinhonha, no sábado (21). Segundo o Corpo de Bombeiros, a menina desapareceu quando seguia para casa com a mãe, a irmã e o primo.

Aos militares, a mulher contou que caminhava por uma estrada quando a filha mais velha, de seis anos, sentiu sede e decidiu deixar o grupo para ir na frente, se distanciando dos demais. Logo depois, a mais nova foi ao encontro da irmã. Ela também se afastou dos familiares e entrou sozinha numa trilha que dá acesso à casa, mas acabou se perdendo pelo caminho.

A família acionou os militares que começaram as buscas em pontos estratégicos da mata. Eles se dividiram e lideraram voluntários que também ajudavam na procura pela criança.

Após mais de três horas de operação, por volta das 23h20, a garota foi localizada próximo a uma estrada, a 250 metros de onde foi vista pela última vez. Ela não tinha ferimentos e tentava se abrigar da chuva que caia na região. Ela contou apenas que estava sentindo bastante frio. "Não fiquei com medo", disse a menina aos bombeiros.

Ela foi aquecida por uma manta térmica e entregue aos cuidados da mãe.

Assita ao vídeo do sargento Paulo Vitor Rios Cata Preta, que comandou a operação de buscas: