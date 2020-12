Um corpo foi encontrado boiando às margens do ribeirão Arrudas, no Centro de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (31). De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, trata-se de um homem de idade ainda não revelada.

Uma equipe de salvamento da corporação retirou o corpo do local após ser acionada. Ainda segundo os militares, a principal suspeita até o momento é de que o homem teria caído da viga do Arrudas enquanto tentava atravessar o rio.

Uma equipe da Polícia Militar também está no local. A Polícia Civil foi acionada para acompanhar o caso.

