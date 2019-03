O Corpo de Bombeiros retormou neste domingo (10) as buscas por desaparecidos do desabamento da Barragem 1 da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Este é o 45º dia de buscas na região e a previsão é que os trabalhos durem até a noite.

Ao todo, 140 bombeiros estão empenhados nas buscas, que têm como foco as áreas drenadas da Instalação de Tratamento de Minério (ITM), além de acompanhar a manutenção do dreno do Remanso 3.

Ajudam nos trabalhos um helicóptero dos Bombeiros, dois drones, 78 máquinas e sete cães farejadores. Até o momento, foram confirmados 197 mortos identificados, sendo que outras 111 pessoas permanecem desaparecidas.

Leia mais:

Famílias de Brumadinho receberão cesta básica mensal da Vale por 1 ano

Justiça decreta prisão de duas estelionatárias que tentaram receber doações da Vale em Brumadinho

Número de mortos na tragédia em Brumadinho chega a 197; outras 111 pessoas seguem desaparecidos