Os bombeiros retomaram na manhã deste domingo (3) as buscas por mais vítimas da "cabeça d'água" (elevação repentina do rio, devido à chuva) registrada numa cachoeira em Capitólio, no Sul de Minas, na tarde desse sábado (2). Eles tentam encontrar, pelo menos, mais dois corpos que submergiram nas águas, de acordo com populares.

Dezesseis pessoas foram socorridas pelos militares, sendo que 11 foram retiradas por helicóptero e cinco pelas equipes por terra. Uma delas apresentava fratura de pelve e perna, além de traumatismo craniano. Ela foi conduzida para a Santa Casa de Passos.

Dois corpos foram encontrados até o momento. São de duas mulheres, ainda não identificadas. Elas foram entregues à funerária São Vicente, em Alpinópolis.

Neste domingo, a aeronave Arcanjo, do Corpo de Bombeiros, realizou busca visual na região, mas sem sucesso. Equipes terrestres com mergulhadores fazem parte da outra frente de buscas.