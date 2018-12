O Corpo de Bombeiros retomou na manhã desta segunda-feira (24) as buscas por dois homens que desapareceram após uma tromba d'água numa cachoeira em São João Batista do Glória, no Sul de Minas, no sábado (22). Um deles fazia parte de um grupo que fazia rapel na Cachoeira do Zé Pereira e o outro nadava no local.

Na manhã de domingo (23), o corpo de uma mulher foi encontrado. No início da tarde, os corpos de mais uma mulher e dois homens foram localizados. As buscas de domingo tiveram que ser encerradas por volta das 17h por causa do mau tempo – e outra chuva forte poderia colocar os bombeiros em risco.

São Roque de Minas

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a mesma tromba d'água que atingiu São João Batista do Glória deixou mais duas outras vítimas em São Roque de Minas, na região Centro-Oeste do Estado.

Os dois corpos, ambos femininos, foram localizados por moradores das redondezas e a Polícia Militar ficou encarregada da ocorrência. Totalizam-se, assim, oito vítimas da forte chuva nessa região: seis mortos e dois desaparecidos.

