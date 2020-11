O Corpo de Bombeiros retomou, na manhã desta quinta-feira (12), as buscas por um homem que foi levado pela correnteza do rio Arrudas, na região Leste de Belo Horizonte, no fim da tarde dessa quarta (11).

De acordo com a corporação, a operação foi paralisada por volta das 19h30 de quarta por conta das condições climáticas e de visibilidade. Cinco militares retomaram as atividades nesta manhã, que começou na estação de tratamento do rio, em Sabará, na Grande BH.

Em vídeo que circula nas redes sociais, populares tentaram salvar o rapaz com uma corda enquanto aguardavam a chegada dos bombeiros. No entanto, ele não conseguiu se manter preso e acabou levado pela correnteza.

O homem teria caído no Arrudas na esquina das avenidas Andradas e Silviano Brandão, no bairro Horto, na região Leste de BH. Os militares varreram todo o perímetro do rio até Sabará, mas não encontraram indícios da localização da vítima.