O Corpo de Bombeiros retomou, no começo da manhã deste domingo (9), as buscas pelas três pessoas que seguem desaparecidas após o deslizamento de rocha em Capitólio, no Centro-Oeste de Minas. No total, 32 tripulantes das lanchas fircaram feridos, e sete mortes foram confirmadas.

Os militares interromperam o trabalho na noite desse sábado (8) por falta de visibilidade. Está montada uma operação de apoio no Clube Náutico de Capitólio, próximo ao local do acidente, além de outra equipe em Passos, no Sul do Estado, onde está o Instituto Médico Legal (IML) que recebe os corpos retirados da região dos cânions de Capitólio, que fazem parte do reservatório da hidrelétrica de Furnas.

Para o trabalho de buscas, segundo os bombeiros, serão usados mergulhadores e militares da Marinha e Defesa Civil, além de outras autoridades. A operação também vai se dedicar à identificação dos mortos, prejudicada devido ao forte impacto na hora do acidente. Estarão nessa etapa policiais civis de Minas e agentes federais.

