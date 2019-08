Após várias tentativas sem sucesso de retirar um hamster que ficou preso dentro de cano do ralo do banheiro de uma casa de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, militares do Corpo de Bombeiros acabaram conseguindo fazer o resgate usando uma ferramenta, no minímo, pouco usual para este trabalho: um aspirador de pó. O eletrodoméstico foi a única coisa capaz de tirar o animal, que ficou entalado no cano de pouco mais de 3 centímetros de diâmetro.

Segundo a corporação, o caso acontece na última quarta-feira (21), sendo que a história foi contada nas redes sociais pela dona do hamster, a Isabelle, e acabou viralizando. A jovem conta que o bichinho, chamado Sand Claude, fica solto no banheiro durante a noite e, ao acordar e entrar no cômodo, ela percebeu que o animal removeu a tampa do ralo e ficou preso.

Desesperada e sem saber o que fazer, ela passou a entrar em contato com os pais, que vivem em outra cidade. Em seu relato, a dona do hamster diz ter ido até um comércio e comprado dois desentupidores diferentes para tentar sugar o bichinho do buraco, o que acabou não funcionando. Foi então que seu pai sugeriu que ela entrasse em contato com os bombeiros.



O animal acabou ficando preso no cano, de cerca de 3 cm de diâmetro O animal acabou ficando preso no cano, de cerca de 3 cm de diâmetro

"Eles ficaram meia hora tentando arrumar um jeito de salvar ele. Tentaram pinça, arame de cabide, num sei o que mais. Eu estava chorando na sala, já pensando no que ia fazer da vida sem meu filho", escreveu a jovem. Conforme os bombeiros, assim que chegaram na casa de Isabelle os militares começaram a traçar a estratégia de resgate a ser utilizada para retirar o bichinho sem lesões.

"Ele estava com a cabeça para baixo completamente preso em uma curva da tubulação. Situação bastante delicada para retirá-lo ileso e sem danificar o imóvel do solicitante", informou nota divulgada pelos bombeiros.

Comentário sobre desentupidores deu ideia do aspirador

Foi então que, ao ouvir a história da dona da casa sobre o uso dos desentupidores pela proprietária do animal, os socorristas tiveram a ideia de utilizar um aspirador de pó. Para o resgate, eles foram posicionando a ponta do eletrodoméstico o mais próximo possível do animal, controlando a potência com cautela para não ferir Sand Claude.

"Ele foi se desprendendo até ser sugado parcialmente para dentro do cano do aspirador. A equipe então retirou o animal e não constatou nenhuma lesão aparente. O bichinho finalmente foi entregue à jovem", finalizam os bombeiros.

"Obrigada bombeiros, vocês são ANJOS. Sand Claude se encontra em recuperação no momento", brincou Isabelle em sua postagem. Confira a publicação completa abaixo:

e eu que tive que chamar o CORPO DE BOMBEIROS PRA RESGATAR O MEU HAMSTER



segue fotos do ocorrido — isa (@atlntisx) 21 de agosto de 2019

