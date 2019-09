Após uma chuva de granizo, um bondinho do teleférico de Poços de Caldas, no Sul de Minas, caiu na tarde desta quinta-feira (5). Uma das cabines da estrutura se desprendeu de um cabo e despencou sobre o estacionamento de uma oficina automotiva. Um funcionário, que trabalhava na manutenção do teleférico, ficou ferido após cair de uma altura de cerca de 12 metros em uma área de mata.

Segundo a Prefeitura de Poços de Caldas, o servidor tem mais de 20 anos de experiência no trabalho de manutenção do equipamento. A administração municipal informou também que durante toda a semana o teleférico estava fechado para manutenção, portanto não estava aberto para a população e turistas. A cabine passou por perícia.

"O teleférico está interditado, temporariamente, até que sejam apuradas as causas do acidente e tomadas todas as medidas necessárias para o seu funcionamento com plena segurança", informou a prefeitura.