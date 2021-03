A Polícia Militar prendeu nesta segunda-feira (1º) um homem, de 39 anos, suspeito de fabricar um artefato explosivo e deixá-lo em um edifício no bairro da Graça, na região Nordeste de Belo Horizonte.

Segundo a PM, o Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionado e militares desarmaram o o explosivo improvisado em um prédio residencial na avenida Cristiano Machado.

Após analisar as imagens do circuito interno de segurança do prédio, que flagraram o suspeito deixando o objeto na garagem e saindo, ele foi identificado como um morador do edifício. O suspeito então foi abordado e preso em seu apartamento. Após buscas pelo imóvel, os militares encontram um vasto material, que foi apreendido.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Plantão da Polícia Civil (Deplan 1), no bairro Floresta, na região Leste da capital.

Ninguém ficou ferido.