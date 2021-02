Um botijão de gás pegou fogo em um restaurante no bairro Funcionários, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (3). Ninguém se feriu.

As chamas iniciaram por volta das 10h. Um funcionário da empresa percebeu o início do incêndio e acionou o Corpo de Bombeiros. Havia muita fumaça no interior do estabelecimento. Duas equipes foram ao local e fizeram a retirada dos botijões da cozinha, que ficaram na calçada do restaurante.

Devido à grande quantidade de fumaça, o elevador do prédio foi interditado até que os procedimentos de ventilação fossem finalizados pelos Bombeiros. Não foi necessária a evacuação do imóvel. A causa do princípio de incêndio será investigada.

