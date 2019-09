Um box de lava-jato, troca de óleo e lubrificações que ficava anexo a um posto de gasolina pegou fogo no início da tarde deste domingo (8) em Montes Claros, na região Norte do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas estavam altas e consumiram parte do box.

Foram utilizados 1 mil litros de água. A estrutura do cômodo não foi afetada e as causas do incêndio ainda estão em apuração.

De acordo com informações de testemunhas, no box dorme um casal de moradores de rua. Eles não estavam presentes no momento, mas roupas e utensílios utilizados pelo casal se perderam em meio ao fogo.

Os bombeiros tentaram contato com o proprietário do posto, sem sucesso. Nenhum responsável pelo estabelecimento foi ao local.