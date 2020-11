A BR-040 foi interditada em dois pontos por causa de acidentes graves ocorridos na tarde desta sexta-feira (6). As interdições acontecem nos municipios de Congonhas e Conselheiro Lafaiete, na região Central de Minas.

Ao menos uma pessoa morreu após um grave acidente ocorrido no km 599 da BR-040, na altura do município de Congonhas. O engavetamento envolveu dois veículos de passeio e duas carretas. Ainda não houve divulgação oficial sobre o número de vítimas.

Pelo menos um carro ficou completamente destruído no engavetamento

Um desvio chegou a ser realizado para os veículos pela Polícia Rodoviária Federal, mas a Via 040, concessionária que administra o trecho, afirmou que teve de realizar interdição total no local.

Você pode acompanhar a situação do trânsito no local pelo Twitter da PRF-MG:

15h - [CONGONHAS] BR 040, km 599 acidente grave entre duas carretas e uma automóvel.

Trânsito lento no local. Desvio sendo realizado.

PRF atuando. pic.twitter.com/BEmPGKZqsx — PRF MINAS GERAIS (@PRF191MG) November 6, 2020

O outro acidente ocorreu no km 623 e foi preciso haver interdição na faixa do sentido Rio de Janeiro. Há fluxo lento no local, de acordo com a Via 040: