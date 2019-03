Depois de ficar cerca de cinco horas interditada devido a um acidente envolvendo um HB20 e um caminhão, que deixou quatro pessoas mortas, a BR-040, na altura do km 604, em Congonhas, foi totalmente liberada na noite deste sábado (30). Por volta das 13h, a colisão frontal entre os veículos fez com que houvesse um derramamento de terra, provocando interdição total da estrada.

Primeiramente, a liberação foi parcial. Às 17h, a Via 040, concessionária responsável pelo trecho, havia informado que a pista no sentido Rio de Janeiro funcionaria em mão dupla. Já as faixas em direção a Belo Horizonte seguiram interditadas para limpeza. De acordo com a empresa, a lentidão no sentido RJ chegou a seis quilômetros. Já para os motoristas que seguia à capital mineira, o congestionamento chegou a quatro quilômetros. A informação de liberação total foi anunciada às 18h40.

Segundo informações da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as quatro pessoas que morreram com a colisão frontal estavam dentro do HB20. Uma outra passageira do carro, de 34 anos, foi socorrida com fraturas de arcos costais e laceração extensa no tórax até o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte.

18h41 - Próx. a Congonhas (MG), km 603, pistas liberadas s/ RJ e s/ DF. Fluxo lento devido a excesso de veículos. Ref.: comunidade do Pires (Congonhas) — Via 040 (@via040) 30 de março de 2019

