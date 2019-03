Um acidente entre dois caminhões fará com a que a BR-040 fique interditada por cerca de 4h na tarde deste sábado (16), na altura de Itabirito, na região Central de Minas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia será fechada na altura do km 587 às 13h30 para a retirada da carreta com carga de conecções metálicas. A previsão de liberação é somente às 17h30.

Ainda conforme a corporação, o acidente aconteceu por volta das 3h30 na altura do quilômetro 588, próximo ao restaurante Celinha. Um dos motoristas dos veículos de carga teria ficado preso às ferragens e foi socorrido por uma ambulância da concessionária. A rodovia chegou a ficar completamente interditada até por volta das 5h40, quando uma faixa de cada sentido teve o trânsito liberado.

De acordo com a Via 040, a interdição foi feita no sentido BH da rodovia, com implantação de mão dupla no sentido Rio de Janeiro até por volta das 10h, quando a via foi completamente liberada. Não há informação sobre para qual unidade de saúde o ferido foi encaminhado.