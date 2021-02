A Via 040, concessionária que administra a BR-040 entre Brasília, Goiás e Minas Gerais, inicia, nesta sexta-feira (12), uma operação especial para os dias de Carnaval, até terça-feira (16).

A empresa informou que prevê movimento menor para o período neste ano, mas afirmou que empenherá ações para garantir a fluidez de trânsito e a segurança dos motoristas. Entre elas, está o reforço do quadro de equipes e de viaturas, e a suspensão de interdições para realização de obras nos dias de tráfego mais intenso.

"Durante os dias de saída e retorno é esperado aumento de tráfego na BR-040, porém, devido ao fechamento de atrativos dos principais destinos turísticos, além do cancelamento das festas por conta da pandemia do Coronavírus, estimamos que o movimento deverá ser menor que o observado no Carnaval de 2020", informou Fabiano Xavier, gerente de operações da empresa.

Além disso, a concessionária divulgou os horários em que a circulação de veículos deverá ser maior. Veja:

Sexta-feira (12) – Tráfego intenso a partir das 14h

Sábado (13) - Tráfego intenso das 6h às 12h

Domingo (14) – Tráfego normal

Segunda-feira (15) – Tráfego normal

Terça-feira (16) - Tráfego intenso das 14h às 17h

Alerta para chuvas

A concessionária relembrou que nesta época do ano aumentam as possibilidades de incidência de chuvas em todo o Sudeste e Centro-Oeste, o que requer atenção redobrada na condução de veículos.

"A chuva é um dos principais fatores de risco para a segurança viária, pois ela tende a reduzir inesperadamente a visibilidade, elevando ainda mais os riscos na direção. Ao se deparar com situações de chuvas e pista molhada, os condutores devem reduzir a velocidade e manter distância dos demais veículos", informou, em nota.

Como forma de prevenir acidentes, a Via 040 recomendou aos motoristas que chequem previamente as condições dos pneus, das lanternas, palhetas do limpador, limpeza e condições do para-brisa e conduzir respeitando os limites de velocidade.

Outra recomendação importante durante o período de chuvas é ligar o ar-condicionado do veículo antes que o vidro do para-brisa comece a embaçar e a prejudicar a visibilidade.

Situação em tempo real

Os motoristas podem acompanhar as condições de tráfego na BR-040 pelo Twitter e site da Via 040. Conforme a empresa, toda a estrutura da concessionária estará à disposição no período do Carnaval. Veja:

- 18 painéis eletrônicos de mensagens informarão, em tempo real, as condições da pista e do tráfego e o tempo estimado de viagem entre as cidades dos trechos de maior movimento.

- 21 postos de atendimento entre Brasília (DF) e Juiz de Fora (MG), com estacionamento, banheiros, fraldários, água e área de descanso.

- 23 veículos de inspeção circularão pelo trecho sob concessão 24 horas por dia, com profissionais preparados para auxiliar os usuários em diversas situações.

- 28 ambulâncias para resgate e socorro médico.

- 30 guinchos para remoção de veículos leves e pesados.

- Viaturas de resgate de animais e combate a incêndios.

