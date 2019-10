Até a próxima sexta-feira (18), a BR-040 passará por mais uma série de intervenções para manutenção da rodovia. Somente em Minas Gerais, 27 pontos vão ficar parcialmente interditados, das 7h às 17h.



Em seis trechos, a concessionária Via 040, que administra a estrada, adotará o esquema "Siga e Pare". Nos demais haverá estreitamento das pistas. Durante os trabalhos, os operários vão fazer melhorias de asfalto, sinalização, elementos de segurança, sistema de drenagem e serviços de conservação.



Na altura do km 565, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ocorre uma melhoria de acesso para Piedade do Paraopeba. Lá, a obra está em fase final, com a instalação placas e pinturas e tachas refletivas.



A Via 040 destaca que o serviço ao longo da rodovia está sendo realizado para garantir a qualidade das pistas e segurança para os usuários. Nos trechos com obras, os motoristas devem redobrar a atenção, reduzir a velocidade e ficar de olho na sinalização.



Confira os locais com intervenções:

Paracatu, Km 10, com pare-e-siga

Ponto de referência: entre Paracatu e o posto da Receita Estadual



Ponto de referência: entre Paracatu e o posto da Receita Estadual



Ponto de referência: próximo ao posto Rachão

João Pinheiro, Km 190, com pare-e-siga

Ponto de referência: posto Oasis

João Pinheiro, Km 194, com pare-e-siga

Ponto de referência: ponte do Rio das Almas



Ponto de referência: próximo à pte. do Rio das Almas

Carandaí, Km 666, com estreitamento no sentido DF

Ponto de referência: entre o acesso do município e a balança

Carandaí, Km 670, com estreitamento no sentido DF

Ponto de referência: próximo ao O Gauchão

Carandaí, Km 676, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de referência: Hermilo Alves

Carandaí, Km 677, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de referência: após Hermilo Alves

Ressaquinha, Km 683, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de referência: após o município

Ressaquinha, Km 687, com estreitamento no sentido DF

Ponto de referência: entre Alfredo Vasconcelos e Ressaquinha

Alfredo Vasconcelos, Km 688, com estreitamento no sentido DF

Ponto de referência: entre Alfredo Vasconcelos e Ressaquinha

Alfredo Vasconcelos, Km 691, com estreitamento no sentido DF

Ponto de referência: entre o município e o posto JK

Alfredo Vasconcelos, Km 692, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de referência: próximo ao acesso ao município

Alfredo Vasconcelos, Km 693, com estreitamento no sentido DF

Ponto de referência: acesso ao município

Barbacena, Km 704, com estreitamento no sentido DF

Ponto de referência: próximo ao posto Imperador (Ale)

Barbacena, Km 706, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de referência: entre o shopping e o Olympic Club

Barbacena, Km 711, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de referência: entre o Park Hotel Mantiqueira e o pedágio

Oliveira Fortes, Km 730, com estreitamento no sentido DF

Ponto de referência: trecho da serra da Mantiqueira

Santos Dumont, Km 739, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de referência: próximo à leiteria São Luiz

Santos Dumont, Km 740, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de referência: leiteria São Luiz

Santos Dumont, Km 741, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de referência: entrocamento com a BR-499 (Acs. Museu Cabangu)

Santos Dumont, Km 742, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de referência: após o entrocamento com a BR-499

Ewbank da Câmara, Km 755, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de referência: próximo ao acesso ao município