Os motoristas que trafegam pela BR-040 precisam ficar atentos, entre esta quarta (11) e sexta-feira (13), por conta de obras que são realizadas em 196 pontos da rodovia.

Conforme a Via 040, os locais de atuação estão entre Juiz de Fora, na Zona da Mata, e Brasília (DF), sendo 177 deles só em Minas.

As intervenções ocorrem das 7h às 17h. Em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, as obras ocorrem no período entre 21h e 5h.

Segundo a concessionária que administra a rodovia, em trechos com uma faixa por sentido, o tráfego está funcionando em sistema pare-e-siga, entre Cristalina (GO) e Três Marias, na região Central. Já nos locais com duas faixas por sentido, ocorre o estreitamento da pista.

Veja abaixo os 34 pontos onde há obras e demandam maior atenção à sinalização:

Estreitamento no sentido

- Sete Lagoas (MG), km 482,8, sentido RJ

- Contagem (MG), km 525,6, sentido DF

- Contagem (MG), km 526,5, sentido DF

- Contagem (MG), km 529,1, sentido DF

- Contagem (MG), km 529,9, sentido DF

- Ouro Preto (MG), km 592,7, sentido DF

- Ouro Preto (MG), km 592,8, sentido RJ

- Ouro Preto (MG), km 602,9, sentido RJ

- Congonhas (MG), km 607,5, sentido RJ

- Congonhas (MG), km 608,5, sentido RJ

- Congonhas (MG), km 610,1, sentido DF

- Congonhas (MG), km 615,1, sentido DF

- Conselheiro Lafaiete (MG), km 619,9, sentido RJ

- Conselheiro Lafaiete (MG), km 628,5, sentido RJ

- Cristiano Otoni (MG), km 652,5, sentido RJ

- Oliveira Fortes (MG), km 731,3, sentido RJ

- Juiz de Fora (MG), km 764,1, sentido DF

Sistema pare-e-siga

- Cristalina (GO), km 139,1

- Cristalina (GO), km 141,9

- Cristalina (GO), km 142

- Cristalina (GO), km 142,4

- Cristalina (GO), km 143,4

- Cristalina (GO), km 144,2

- Cristalina (GO), km 144,3

- Paracatu (MG), km 60

- Lagoa Grande (MG), km 96,3

- Lagoa Grande (MG), km 98,6

- Lagoa Grande (MG), km 105

- Lagoa Grande (MG), km 105,1

- São Gonçalo do Abaeté (MG), km 255,9

- São Gonçalo do Abaeté (MG), km 256,1

- São Gonçalo do Abaeté (MG), km 257,7

- Três Marias (MG), km 277

- Três Marias (MG), km 286,9

A programação completa de intervenções pode ser acessada na página da concessionária.