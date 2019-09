Entre estas segunda (2) e sexta-feiras (6), a BR-040 passará por mais uma série de intervenções em em continuidade ao trabalho semanal de manutenção realizado pela Via 040, concessionária que administra a rodovia. Ao todo, serão 45 pontos da BR-040 entre Brasília e Juiz de Fora que passarão por obras, sendo que 38 destes trechos estão em Minas.

Mas apenas cinco das intervenções demandarão o esquema "pare-e-siga" na via. Nos demais trechos não haverá interdição, apenas estreitamento de pista. Todas as manutenções desta semana vão acontecer durante o dia, sempre de 7h às 17h.

Segundo a concessionária, o objetivo dos trabalhos é garantir a qualidade das pistas e segurança para os usuários. Os motoristas devem redobrar a atenção nos trechos em obras, reduzir a velocidade e ficar de olho na sinalização.

Na altura do km 565, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte, ocorre uma melhoria de acesso para Piedade do Paraopeba, com a construção de faixas de aceleração e desaceleração. Já em Congonhas, foram iniciadas as obras de recuperação da ponte sobre o rio Maranhão e viaduto sobre linha férrea, mas sem alteração de tráfego. Neste caso, o pare-e-siga previsto será reagendado e a nota data será divulgada posteriormente.

Veja abaixo, onde ocorrerão as obras nos trechos mineiros da BR-040 ao longo da semana:

João Pinheiro (MG), Km 213, com pare-e-siga

Ponto de ref.: pte. do Rio Santo Antônio

São Gonçalo do Abaeté (MG), Km 236, com pare-e-siga

Ponto de ref.: comunidade de Canoeiros

São Gonçalo do Abaeté (MG), Km 245, com pare-e-siga

Ponto de ref.: pte. do Rio Abaeté

Três Marias (MG), Km 296, com pare-e-siga

Ponto de ref.: pte. do Ribeirão do Boi

Três Marias (MG), Km 302, com pare-e-siga

Ponto de ref.: próx. ao Riacho Frio

Sete Lagoas (MG), Km 475, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de ref.: Gruta Rei do Mato / Cimento Nacional

Sete Lagoas (MG), Km 476, com estreitamento no sentido DF

Ponto de ref.: região das siderúrgicas

Sete Lagoas (MG), Km 477, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de ref.: região das siderúrgicas

Sete Lagoas (MG), Km 478, com estreitamento no sentido DF

Ponto de ref.: região das siderúrgicas

Barbacena (MG), Km 723, com estreitamento no sentido DF

Ponto de ref.: próx. a Correia de Almeida

Barbacena (MG), Km 725, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de ref.: trecho da serra da Mantiqueira

Oliveira Fortes (MG), Km 726, com estreitamento no sentido DF

Ponto de ref.: trecho da serra da Mantiqueira

Oliveira Fortes (MG), Km 727, com estreitamento no sentido DF

Ponto de ref.: trecho da serra da Mantiqueira

Oliveira Fortes (MG), Km 728, com estreitamento no sentido DF

Ponto de ref.: trecho da serra da Mantiqueira

Oliveira Fortes (MG), Km 729, com estreitamento no sentido DF e RJ

Ponto de ref.: trecho da serra da Mantiqueira

Oliveira Fortes (MG), Km 730, com estreitamento no sentido DF e RJ

Ponto de ref.: trecho da serra da Mantiqueira

Oliveira Fortes (MG), Km 731, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de ref.: próx. ao acesso à Oliveira Fortes

Oliveira Fortes (MG), Km 732, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de ref.: próx. ao acesso à Oliveira Fortes

Santos Dumont (MG), Km 733, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de ref.: ent. com a MG-452 (Oliveira Fortes)

Santos Dumont (MG), Km 734, com estreitamento no sentido DF

Ponto de ref.: próx. ao acesso à Oliveira Fortes

Ewbank da Câmara (MG), Km 756, com estreitamento no sentido DF

Ponto de ref.: rest. O Gauchão

Ewbank da Câmara (MG), Km 757, com estreitamento no sentido DF e RJ

Ponto de ref.: acesso ao município

Ewbank da Câmara (MG), Km 758, com estreitamento no sentido DF

Ponto de ref.: acesso ao município

Ewbank da Câmara (MG), Km 759, com estreitamento no sentido DF

Ponto de ref.: próx. ao acesso do município

Ewbank da Câmara (MG), Km 760, com estreitamento no sentido DF

Ponto de ref.: estrada para Paula Lima e Chapeu D'Uvas

Juiz de Fora (MG), Km 761, com estreitamento no sentido DF e RJ

Ponto de ref.: entre o acs. à Paula Lima e o posto da PRF

Juiz de Fora (MG), Km 762, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de ref.: entre o acs. à Paula Lima e o posto da PRF

Juiz de Fora (MG), Km 763, com estreitamento no sentido DF

Ponto de ref.: entre o posto da PRF e o acs. à Paula Lima

Juiz de Fora (MG), Km 764, com estreitamento no sentido DF

Ponto de ref.: após o posto da PRF

Juiz de Fora (MG), Km 765, com estreitamento no sentido DF e RJ

Ponto de ref.: próx. ao posto da PRF

Juiz de Fora (MG), Km 766, com estreitamento no sentido DF e RJ

Ponto de ref.: posto da PRF

Juiz de Fora (MG), Km 767, com estreitamento no sentido DF e RJ

Ponto de ref.: após o posto da PRF

Juiz de Fora (MG), Km 768, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de ref.: entre a PRF e a ArcellorMital

Juiz de Fora (MG), Km 769, com estreitamento no sentido DF

Ponto de ref.: entre ArcellorMital e a PRF

Juiz de Fora (MG), Km 770, com estreitamento no sentido DF e RJ

Ponto de ref.: acesso à ArcellorMital

Juiz de Fora (MG), Km 771, com estreitamento no sentido DF e RJ

Ponto de ref.: Graal Silvio's

Juiz de Fora (MG), Km 772, com estreitamento no sentido DF e RJ

Ponto de ref.: próx. ao Graal Silvio's

Juiz de Fora (MG), Km 773, com estreitamento no sentido DF

Ponto de ref.: entr. com a AMG-3085