Esta semana será marcada por obras em diversos trechos da BR-040, uma continuidade dos trabalhos de manutenção da estrada. Segundo a Via 040, concessionária que administra a rodovia, são 25 pontos que passarão por intervenções ao longo desta semana em Goiás e Minas Gerais, entre esta segunda-feira (12) e quinta (15), sendo 16 pontos com estreitamente de pista, onde não haverá interdição, e nove pontos que irão funcionar no esquema pare e siga.

As obras são feitas de 7h às 17h na grande maioria dos pontos, a não ser entre os quilômetros 632, em Conselheiro Lafaiete, e o quilômetro 696, em Barbacena, onde a atuação acontecerá entre 21h e 5h.

Para citar um exemplo de intervenção, em Nova Lima, na altura do KM 565, as obras são para melhorar o acesso para Piedade do Paraopeba, com a construção de faixas de aceleração e desaceleração.

Os motoristas devem redobrar a atenção quanto à sinalização e reduzir a velocidade, já que as intervenções podem provocar pontos de lentidão.

Mas além da sinalização na via, os motoristas também poderão se orientar sobre as condições do trânsito na BR-040 por meio do aplicativo Waze.





Confira os pontos onde as obras acontecerão em Minas:

- São Gonçalo do Abaeté (MG), Km 250, com pare-e-siga

Ponto de referência: próximo à ponte do Rio Abaeté

- São Gonçalo do Abaeté (MG), Km 251, com pare-e-siga

Ponto de referência: acesso ao DTCEA (Força Aérea)

- São Gonçalo do Abaeté (MG), Km 252, com pare-e-siga

Ponto de referência: ponte do Curral das Éguas

- Felixlândia (MG), Km 355, com pare-e-siga

Ponto de referência: próximo ao acesso ao município

- Curvelo (MG), Km 380, com pare-e-siga

Ponto de referência: entre Felixlândia e o trevo de Curvelo (BR-135)

- Curvelo (MG), Km 402, com pare-e-siga

Ponto de referência: próximo ao Ribeirão das Pedras

- Curvelo (MG), Km 404, com pare-e-siga

Ponto de referência: entre a ponte do Ribeirão do Leitão e o pedágio

- Curvelo (MG), Km 410, com pare-e-siga

Ponto de referência: entre o pedágio e a MG-420 (Pompéu)

- Curvelo (MG), Km 411, com pare-e-siga

Ponto de referência: próximo ao entroncamento com a MG-420 (Pompéu)

- Conselheiro Lafaiete (MG), Km 632, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de referência: acesso ao município

- Conselheiro Lafaiete (MG), Km 633, com estreitamento no sentido DF

Ponto de referência: acesso ao município (Bairro Paulo VI)

- Conselheiro Lafaiete (MG), Km 635, com estreitamento no sentido DF e RJ

Ponto de referência: próximo ao Parque de Exposição

- Conselheiro Lafaiete (MG), Km 636, com estreitamento no sentido DF

Ponto de referência: AABB

- Alfredo Vasconcelos (MG), Km 688, com estreitamento no sentido DF

Ponto de referência: entre Alfredo Vasconcelos (MG) e Ressaquinha (MG)

- Alfredo Vasconcelos (MG), Km 689, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de referência: entre Ressaquinha (MG) e Alfredo Vasconcelos (MG)

- Alfredo Vasconcelos (MG), Km 690, com estreitamento no sentido DF e RJ

Ponto de referência: entre o município e o posto JK

- Alfredo Vasconcelos (MG), Km 691, com estreitamento no sentido DF e RJ

Ponto de referência: próximo ao acesso ao município

- Alfredo Vasconcelos (MG), Km 692, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de referência: próximo ao acesso ao município

- Alfredo Vasconcelos (MG), Km 693, com estreitamento no sentido DF

Ponto de referência: acesso ao município

- Alfredo Vasconcelos (MG), Km 694, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de referência: após o acesso ao município

- Alfredo Vasconcelos (MG), Km 695, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de referência: lanchonete Nosso Pão de Queijo

- Barbacena (MG), Km 696, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de referência: próximo ao Roselanches

Leia mais:

Homem morre em batida frontal com carreta na BR-040 em Juiz de Fora

Governo regulamenta relicitação de rodovias e concessão da BR-040 poderá ir a leilão

BR-040 terá obras em mais de 20 pontos diferentes nesta semana; confira a lista