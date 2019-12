Durante os feriados prolongados de Natal e Réveillon deste ano, a Via 040, concessionária que administra a BR-040, contará com uma operação especial e com reforço no quadro de funcionários, visando melhorar a condição da estrada, já que o período é marcado por dias de chuva. As movimentações para os feriados começam já nesta sexta-feira (20) e duram até o primeiro dia de 2020, sendo que mais de 1 milhão de veículos deverão passar pela rodovia.

"Para garantir a fluidez do trânsito e a segurança de motoristas que vão utilizar a BR-040 rumo aos principais destinos turísticos de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás, a concessionária irá reforçar o quadro de equipes e de viaturas, e não fará interdições para realização de obras nos dias de tráfego mais intenso", diz a nota divulgada pela empresa.



A expectativa é de um aumento de 54% no fluxo de veículos em relação ao tráfego em dias normais. Por isso, a Via 040 terá mais colaboradores nas praças de pedágio e no atendimento de pista, sendo que as equipes se revezarão em escalas, 24h por dia, para minimizar o impacto do grande aumento no fluxo.

Confira abaixo os horáriosde maior tráfego na BR-040:

Natal

• Sexta-feira (20/12) – Tráfego intenso a partir das 15h

• Sábado (21/12) - Tráfego intenso das 7h às 14h

• Domingo (22/12) – Tráfego normal

• Segunda-feira (23/12) - Tráfego normal

• Terça-feira (24/12) – Tráfego intenso das 7h às 14h

• Quarta-feira (25/12) – Tráfego normal

Réveillon

• Sexta-feira (27/17) – Tráfego intenso a partir das 16h

• Sábado (28/12) – Tráfego intenso das 7h às 14h

• Domingo (29/12) – Tráfego normal

• Segunda-feira (30/12) - Tráfego normal

• Terça-feira (31/12) – Tráfego intenso das 7h às 14h

• Quarta-feira (1/1) – Tráfego intenso das 7h às 20h

Condições de tráfego 24h

Ainda de acordo com a Via 040, os motoristas que passarem pela estrada também poderão acompanhar as condições de tráfego pelo Twitter e pelo site da Via 040. Além disso, também é possível obter informações pelo Whatsapp, mediante solicitação de cadastro. As orientações para se cadastrar podem ser acessadas no site, no menu contato, ou clicando AQUI.

Veja, abaixo, toda a estrutura que será disponibilizada ao longo dos feriados e algumas dicas para os motoristas:

- 18 painéis eletrônicos de mensagens informarão, em tempo real, as condições da pista e do tráfego e o tempo estimado de viagem entre as cidades dos trechos de maior movimento.

- 21 postos de atendimento entre Brasília (DF) e Juiz de Fora (MG), com estacionamento, banheiros, fraldários, água e área de descanso.

- 23 veículos de inspeção circularão pelo trecho sob concessão 24 horas por dia, com profissionais preparados para auxiliar os usuários em diversas situações.

- 31 ambulâncias para resgate e socorro médico.

- 35 guinchos para remoção de veículos leves e pesados.

- Viaturas de resgate de animais e combate a incêndios.



