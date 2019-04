Seis praças de pedágio começaram a funcionar nesta segunda-feira (1º), na BR-135, entre as cidades de Montes Claros, no Norte de Minas e Curvelo, na região Central.

A Eco-135, concessionária responsável pela administração da rodovia, informou que os valores cobrados são de R$ 3,60 para motocicletas, R$ 7,20 para veículos de passeio e R$ 7,20 para veículos comerciais por eixo. O pagamento pode ser feito em dinheiro ou cartão de débito.

Ainda de acordo com a empresa as obras de reestruturação começaram há cerca de nove meses e tiveram investimentos de R$ 137 milhões. "Diversos pontos do trecho passaram por recuperação do pavimento, com correção de depressões e degraus da pista. Foram aplicadas 84 mil toneladas de asfalto novo, quantidade equivalente a 7 mil caminhões do material", diz em nota.

Confira os locais:

Praça 1 - BR-135, Km 399 (Montes Claros)

Praça 2 - BR-135, Km 466 (Bocaiuva)

Praça 3 - BR-135, Km 523 (Buenópolis)

Praça 4 - BR-135, Km 583 (Corinto)

Praça 5 - BR-135, Km 634 (Curvelo)

Praça 6 - LMG-754, Km 25 (Curvelo)

Tabela: