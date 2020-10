Mais cinco radares fixos foram instalados na BR-135, no Norte de Minas. Os aparelhos começam a operar de maneira educativa a partir desta terça-feira (20) e os motoristas poderão ser multados a partir do dia 27.

Os radares foram instalados nos km 368,1; 368,6 e 369,2, em Montes Claros; no km 513, em Buenópolis; e no km 595, em Corinto. As velocidades permitidas variam de 60 km/h a 100 km/h, dependendo do trecho e do tipo de veículo. A localização de cada um dos radares fixos que já estão em operação nas rodovias estaduais pode ser consultada aqui.

De acordo com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), as rodovias mineiras administradas pelo órgão contam, a partir de agora, com 464 radares em operação.

Veja as velocidades máximas permitidas em cada um dos trechos em que os novos radares foram instalados: