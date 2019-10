Atenção aos motoristas que seguem para Itabirito e Ouro Preto, na Região Central de Minas. Houve um acidente no km 48 da BR-356, na manhã desta segunda-feira (28), envolvendo um caminhão carregado com soda cáustica e a rodovia teve de ser interditada nos dois sentidos. Não há previsão para liberação das pistas, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, pois há vazamento do produto tóxico.

Houve vazamento de soda cáustica na pista

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atuar na limpeza da rodovia. Os motoristas que seguem da Região Metropolitana de Belo Horizonte para Ouro Preto estão sendo aconselhados a fazer o desvio pela MG-30, passando por Rio Acima e Itabirito. Não informações sobre feridos.

10h44 Acidente na BR 356 km 48 choque contra barranco envolvendo caminhão carregado com 10,5 mil litros de soda cáustica. Pista fechada em ambos sentidos aguardando bombeiros. Há vazamento de soda cáustica na pista. — POLÍCIA RODOVIÁRIA (@pmrodoviaria) October 28, 2019

Bastante usada em diversos setores da indústria, a soda cáustica (hidróxido de sódio) pode provocar sérias problemas ao corpo humano se houver contato direto com o produto.

