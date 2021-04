Dois acidentes registrados na noite de quinta-feira (1º) e na manhã desta sexta (2) na rodovia Fernão Dias, altura dos quilômetros 925 e 931 da BR-381, no Sul de Minas, deixaram o trânsito lento e resultaram em 17km de congestionamento no sentido Belo Horizonte. No momento, os trechos já foram liberados no local, mas há 6km de lentidão.

O primeiro acidente, na noite de ontem, foi registrado na altura da cidade de Itapeva. Uma carreta carregada com óleo lubrificante para motor à diesel tombou no sentido BH. Houve derramamento da carga na pista, o que ocasionou na interdição das duas faixas da pista. Ambas foram liberadas nesta manhã, mas, segundo a Arteris Fernão Dias, que administra a rodovia, o fluxo ainda segue lento, “com fila de 6 quilômetros”.

Hoje, seis quilômetros à frente do primeiro acidente, duas carretas e um caminhão de envolveram em um engavetamento na altura do KM931, em Extrema, também no Sul de Minas. A faixa da direita e o acostamento chegaram a ser bloqueados e houve 17 quilômetros de retenção. Antes das 10h, a empresa que administra o trecho informou que as duas faixas sentido BH foram liberadas e que havia uma fila de 4 quilômetros. “O tráfego pode demorar a ser normalizado na região”. Ninguém ficou ferido.

⚠Atualização:



No km 931 da BR-381/MG, em Extrema, faixas liberadas na pista sentido Belo Horizonte.



O fluxo segue lento no trecho, com fila de 4 quilômetros.



O tráfego pode demorar a ser normalizado na região. https://t.co/ASzDpfob96 — Arteris Fernão Dias (@Arteris_AFD) April 2, 2021

