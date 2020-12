A Polícia Civil realizará, nesta quarta-feira (9), às 10h, a reconstituição do acidente em que um ônibus caiu de um viaduto, na BR-381, altura do km 350, em João Monlevade, na região Central de Minas, e causou a morte de 19 pessoas, na última sexta-feira (4).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a via será totalmente interditada para a realização do procedimento entre 10h e 12h. Por essa razão, o órgão pediu aos motoristas que façam desvios antes do trecho.

“Solicitamos aos usuários que planejem rotas alternativas e evitem o local”, informou.

A Polícia Civil foi procurada pela reportagem, mas ainda não informou detalhes sobre a operação.

O caso

O ônibus saiu de Mata Grande, em Alagoas, com direção a São Paulo. Ao passar por um viaduto no km 350 da BR-381, local conhecido como Ponte Torta, o veículo perdeu tração, iniciou um movimento de ré e começou a descer, já que a pista tem inclinação de quatro graus.

Sem controle, o motorista invadiu a pista da esquerda, bateu na mureta da ponte, caiu e bateu com a parte frontal nos trilhos da Estrada de Ferro Vitória-Minas, da Vale. Antes da queda, seis pessoas, entre elas o motorista, conseguiram saltar do ônibus e se salvar.

Ainda há vítimas internadas em recuperação.