O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, inaugurou, nesta segunda-feira (3), sete quilômetros da obra de duplicação da BR-381, na cidade de Nova União, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O trecho entregue está localizado entre os quilômetros 411 e 419 da rodovia.

Com o avanço da obra, 35 quilômetros dos 303 quilômetros previstos para serem duplicados entre Belo Horizonte e Governador Valadares, no leste do Estado, foram entregues.

Em coletiva, o ministro destacou a complexidade do trabalho, mas afirmou que a expectativa é de que a duplicação de mais trechos da rodovia seja entregue até o final do ano.

Ainda de acordo com o ministro, o governo federal acredita que até outubro sejam concluidas as obras em mais 47 quilômetros, sendo 37 quilômetros no lote 7 do projeto, e mais dez quilômetros no lote 3.1.

Tarcísio Gomes também falou sobra importância dessas intervenções na BR-381, que é conhecida como "Rodovia da Morte", em função do grande número de acidentes.

Gomes revelou que a obra de duplicação do trecho também contemplou a construção de seis pontes e dois viadutos, além da correção de curvas consideradas perigosas.

" No final das contas, a duplicação com essas correções é o que vai diminuir o tempo de viagem e, sobretudo, salvar vidas. O que a gente está fazendo hoje aqui é diminuir o número de acidentes e salvar vidas", completou o ministro, que afirmou que essa obra tem uma atenção especial do governo.