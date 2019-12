A BR-381, na altura de Bom Jesus do Amparo, região Central de Minas, tem pelo menos um quilômetro de engarrafamento em cada sentido na manhã desta terça-feira (31). O motivo é uma batida entre duas carretas, um caminhão e um carro. O acidente deixou um homem de 42 anos, motorista de uma das carretas, ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou presa às ferragens dentro da cabine do veículo com duas fraturas na perna esquerda. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Itabira, na mesma região.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trecho da rodovia na altura do Km 397 está interditado e houve derramamento de óleo na pista.

O trânsito está sendo desviado para uma pista desativada. No sentido Vitória, o desvio começa no trevo de Itabira. Já no sentido Belo Horizonte, o desvio se inicia no Campolar.

Leia mais:

Corpo de Bombeiros alerta para cuidados com fogos de artifício no Réveillon; assista

Duas pessoas ficam feridas após carro capotar e cair em ribanceira em Pedro Leopoldo, na Grande BH