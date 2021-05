Desde o início da pandemia de Covid-19, 456.674 pessoas perderam a vida para a doença no Brasil. Entre ontem e hoje, foram registrados 2.245 óbitos. Ainda há 3.759 casos em investigação.

Já o total de brasileiros infectados desde o início da pandemia chegou a 16.342.162. Nas últimas 24 horas foram confirmados 67.467 diagnósticos positivos. O país tem ainda 1.099.196 pacientes em acompanhamento.

O número de pessoas que se recuperaram da doença totalizou 14.786.292, o que corresponde a 90,5% dos casos. Os dados são do balanço diário do Ministério da Saúde, que foi divulgado na noite desta quinta-feira (26).

Estados

Entre os estados com maior número de mortes por Covid-19, o primeiro é São Paulo, com 109.850. Em seguida, vêm Rio de Janeiro, com 50.125; Minas Gerais, com 39.784; Rio Grande do Sul, com 27.868; e Paraná, com 25.966.

Já na parte de baixo da lista, com menos vidas perdidas para a pandemia, estão Roraima, com 1.612 óbitos; Acre, com 1.652; Amapá, com 1.683; Tocantins, com 2.825; e Alagoas, com 4.679.

Vacinação

Até o momento, foram distribuídas a estados e municípios 96,5 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Desse total, foram aplicadas 60,8 milhões, sendo 41,3 milhões da primeira e 19,5 milhões da segunda.

