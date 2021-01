A pandemia do novo coronavírus e a alta taxa de desemprego no Brasil impulsionaram a abertura de novos pequenos negócios no país. O número de registro de Microempreendedor Individual (MEI) criado em 2020 foi de 2,6 milhões, segundo dados do Sebrae, um recorde histórico.

Comércio varejista de vestuário e acessórios; promoção de vendas; cabeleireiros, manicure e pedicure; fornecimento de alimentos para consumo domiciliar e obras de alvenaria foram as atividades com o maior número de MEI criados.

O especialista em planejamento estratégico, inovação, empreendedorismo e competitividade, Maurício Morais, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre o cenário positivo do empreendedorismo no Brasil, neste domingo (31), ao meio-dia. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.