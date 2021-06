O Brasil chegou a 474.414 mortes por Covid-19. Apenas nas últimas 24 horas foram 1.010 óbitos e outros 3.932 seguem sendo investigados. Os números foram divulgados nesta segunda-feira (7) pelo Ministério da Saúde.

Ainda de acordo com os dados, 37.156 novos diagnósticos positivos foram confirmados no mesmo período. Até o momento, 16.984.218 brasileitos foram infectados desde o início da pandemia. O número de pessoas recuperadas totalizou 15.408.401.

O ranking de estados com mais mortes pela Covid-19 é liderado por São Paulo (114.542), Rio de Janeiro (51.540) e Minas Gerais (41.673). Já os com menos óbitos são Roraima (1.651), Acre (1.692) e Amapá (1.727).

Em relação aos casos confirmados, São Paulo também lidera, com 3,3 milhões. Minas Gerais, com 1,6 milhão, e Paraná, com 1,1 milhão de casos, aparecem na sequência. O Estado com menos casos de covid-19 é o Acre, com 83,3 mil, seguido por Roraima (105,3 mil) e Amapá (113,1 mil).

Vacinação

Até o fim da manhã de hoje, haviam sido distribuídas 102,9 milhões de doses de vacinas. Deste total, foram aplicadas 71,6 milhões, sendo 48,8 milhões da primeira e 22,8 milhões com a segunda.

