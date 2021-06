O Brasil atingiu a marca de 515.985 pessoas que perderam a vida para o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, de acordo com balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira (29), foram 1.893 casos. Há 3.655 mortes por Covid-19 sendo investigadas.

Já a quantidade de brasileiros infectados desde o início da pandemia chegou a 18.513.305 - sendo 64.903 no período de um dia. Até hoje havia 1.218.184 casos em acompanhamento.

Estados

O balanço diário do Ministério da Saúde também traz os dados por Estado. No alto do ranking de mais mortes por Covid-19 estão São Paulo (126.937), Rio de Janeiro (55.337), Minas Gerais (45.961), Rio Grande do Sul (31.280) e Paraná (30.510).

Na ponta de baixo estão Roraima (1.731), Acre (1.738), Amapá (1.833), Tocantins (3.205) e Alagoas (5.320).

Vacinação

Conforme o painel que informa sobre a operacionalização da campanha de imunização contra a Covid-19, até o momento foram entregues às unidades da federação 129,7 milhões de doses, com 96,9 milhões aplicadas, sendo 71,2 milhões da primeira e 25,6 milhões com a segunda dose e dose única (o que ocorre no caso da Janssen).

Leia Mais:

Taxa de ocupação de leitos de UTI e enfermaria volta a subir em BH

Entrega dos kits de alimentação escolar é antecipada em Betim, na Grande BH