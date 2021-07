O total de pessoas infectadas desde o início da pandemia de Covid-19, no Brasil, chegou a 19.749.073 nesta terça-feira (27). Entre ontem e hoje, as autoridades de saúde confirmaram 41.411 diagnósticos positivos da doença.

Ainda há 730.416 casos em acompanhamento, situação em que o paciente tem a condição clínica observada por equipes de saúde e que ainda pode evoluir para diferentes quadros, inclusive graves. O número de pessoas que se recuperaram somou 18.466.822.

A quantidade de vidas perdidas para a pandemia alcançou 551.835. Em 24 horas, as autoridades de saúde confirmaram 1.333 novas mortes por Covid-19.

As autoridades de saúde ainda investigam 3.424 óbitos.

As informações foram divulgadas nesta noite pelo Ministério da Saúde em sua atualização diária. A pasta consolida dados enviados pelas secretarias estaduais de saúde sobre casos e mortes relacionados ao novo coronavírus.

Estados

No topo do ranking de mortes por Estado estão São Paulo (137.740), Rio de Janeiro (58.612), Minas Gerais (49.901), Paraná (34.695) e Rio Grande do Sul (33.147). No topo de baixo da lista estão Acre (1.797), Roraima (1.831), Amapá (1.898), Tocantins (3.477) e Alagoas (5.759).

Vacinação

Até hoje, foram distribuídas pelo ministério da Saúde 175.869.358 doses de vacinas contra a covid-19. Desse total, 134,6 milhões de doses foram aplicadas, 96,5 milhões como primeira dose e 38 milhões como segunda dose ou dose única.

