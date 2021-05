O Brasil registra, até o momento, 421.316 mortes por Covid-19. Em 24 horas, foram confirmados 2.202 óbitos e 63.430 novos casos. No total, 15.145.879 casos foram diagnosticados no país.

Ainda existem 3.706 mortes em investigação por equipes de saúde, dados relativos a sexta-feira (7). Isso porque há casos em que o diagnóstico sobre a causa só sai após o óbito do paciente. O número de pessoas recuperadas totalizou 13.677.668 - 90,3% do total de infectados pelo novo coronavírus.

Os dados estão no balanço diário do Ministério da Saúde, divulgado nesse sábado (8). O balanço é elaborado a partir dos dados sobre casos e mortes levantados pelas autoridades locais de saúde.

O ranking de estados com mais mortes pela Covid-19 é liderado por São Paulo (100.649), Rio de Janeiro (46.374) e Minas Gerais (35.750). Já as Unidades da Federação com menos óbitos são Roraima (1.546), Amapá (1.580) e Acre (1.585).

Em relação aos casos confirmados, São Paulo também lidera, com 2,9 milhões. Minas Gerais, com 1,4 milhão, e Rio Grande do Sul, com pouco mais de 1 milhão, aparecem na sequência. O Estado com menos casos de Covid-19 é o Acre, com 79,2 mil, seguido por Roraima (98,1 mil) e Amapá (107,5 mil).

Vacinação

Até o início da noite de hoje, haviam sido distribuídas 77,9 milhões de doses de vacinas. Deste total, foram aplicadas 46,3 milhões de doses, sendo 31,3 milhões da 1ª dose e 14,9 milhões da 2ª dose. Os dados são do Ministério da Saúde.

