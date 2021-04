O Brasil registrou 3.163 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Com os novos números, o país atingiu a marca de 398.185 vidas perdidas em decorrência da doença. Já os casos confirmados chegaram a 14.521.289, sendo 79.726 em um dia. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (28) pelo Ministério da Saúde.

Ainda conforme o balanço, os pacientes recuperados totalizam 13.091.714. A quantidade de brasileiros com casos ativos, em acompanhamento por equipes de saúde, ficou em 1.031.090.

Ainda há 3.663 mortes em investigação por equipes de saúde. Isso porque há casos em que o diagnóstico sobre a causa só sai após o óbito do paciente.

Estados

O ranking de estados com mais mortes pela covid-19 é liderado por São Paulo (94.656), Rio de Janeiro (43.618), Minas Gerais (32.985), Rio Grande do Sul (24.605) e Paraná (22.013). Já as Unidades da Federação com menos óbitos são Roraima (1.494), Acre (1.517), Amapá (1.529), Tocantins (2.509) e Alagoas (4.180).

Vacinação

Até o início da noite de hoje, haviam sido distribuídas 57,9 milhões de doses de vacinas. Deste total, foram aplicadas 40 milhões de doses, sendo 28 milhões da primeira e 12,4 milhões da segunda.

*Com Agência Brasil

