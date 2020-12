No Dia Mundial de Luta contra a Aids, celebrado nesta terça (1º), o Ministério da Saúde divulgou um raio-X da doença no Brasil. O Boletim Epidemiológico HIV/Aids 2020 traz uma boa notícia: o país registrou queda no número de casos de infecção pela doença nos últimos anos. Em 2012, eram 21,9 casos por 100 mil habitantes. Em 2019, esse número foi reduzido para 17,8 casos por 100 mil habitantes.

O boletim epidemiológico revelou ainda que 920 mil pessoas vivem com HIV no Brasil. O infectologista e assessor do Ministério da Saúde no Plano Nacional para DST/Aids, Unaí Tupinambás, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre os dados de diagnósticos e casos consolidados em 2019, daqui a pouco, às 17h30.

