Subiu para 1.128 o número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil. Deste total, 38 são em Minas. Até o momento, são 18 mortos, sendo 15 em São Paulo e três no Rio.

Os números fazem parte de um novo balanço do Ministério da Saúde, divulgado na tarde deste sábado (21), que revelou ainda que a taxa de letalidade da doença no Brasil está em 1.6%. Ou seja, 1,6 pessoas a cada cem morrem no Brasil pela doença atualmente.

Confira os casos confirmados divididos por região:

Norte: 26

Nordeste: 168

Sudeste: 642

Centro-Oeste: 138

Sul:154