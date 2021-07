Balanço divulgado nesta sexta-feira (2), pelo Ministério da Saúde, indica que 1.857 mortes por Covid-19 foram confirmadas ns últimas 24 horas. Com os novos números, 521.952 brasileiros perderam a batalha para o novo coronavírus desde o início da pandemia, em março do ano passado. Outros 3.571 estão sendo investigados.

Já a quantidade de casos positivos chegou a 18.687.469. Entre ontem e hoje, as autoridades de saúde registraram 65.165 diagnósticos. O número de pessoas recuperadas é de 16.989.351, o que equivale a 90,9% do número total de infectados.

Até hoje havia 1.176.166 casos em acompanhamento. O nome é dado para pessoas cuja condição de saúde é observada por equipes de saúde e que ainda podem evoluir para diferentes quadros, inclusive graves.

Estados

O balanço diário do Ministério da Saúde também traz os dados por Estado. No alto do ranking de mortes por covid-19 estão São Paulo (128.921), Rio de Janeiro (55.876), Minas Gerais (46.654), Rio Grande do Sul (31.595) e Paraná (31.128).

Na ponta de baixo estão Acre (1.742), Roraima (1.750), Amapá (1.842), Tocantins (3.237) e Alagoas (5.379).

Vacinação

Dados da pasta mostram que 103.968.337 doses contra Covid-19 foram aplicadas em todo o país. Dessas, 76.787.799 foram primeira dose e 27.180.538 foram segunda dose. Ao todo, foram distribuídas 140.215.506 doses para os 26 estados e para o Distrito Federal.

