Boletim divulgado neste sábado já não trouxe caso de estudante mineira que estava entre as suspeitas

O boletim divulgado pelo Ministério da Saúde neste sábado sobre as suspeitas de infecção pelo Coronavírus no país ampliou para 16 os casos monitorados. Ao mesmo tempo, como antecipado na véspera pelo secretário-executivo da pasta, João Gabbardo Neto, a estudante mineira de 22 anos que esteve na China e foi internada no Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte, não faz mais parte da lista.

São Paulo concentra o maior número de casos suspeitos (oito), seguido pelo Rio Grande do Sul (4); Santa Catarina (2), Paraná e Ceará, com um caso cada um. (Com Agência Brasil)