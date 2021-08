Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde registraram 33.887 casos de Covid-19 e 870 mortes em decorrência da doença. Os dados estão na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada na noite desta sexta-feira (20). Com isso, o número de pessoas que perderam a vida por complicações da doença chegou a 573.511. Ontem (19), o sistema de informações do Ministério da Saúde marcava 572.641 mortes.

Ainda há 3.592 falecimentos em investigação, porque, em alguns casos, o diagnóstico depende de resultados de exames concluídos apenas após a morte do paciente.

Com os novos casos, o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia alcançou 20.528.099. Nesta quinta-feira, o painel de dados da pandemia registrava 20.494.212 casos acumulados.

Ainda há 541.036 casos em acompanhamento. O nome é dado para pessoas cuja condição de saúde é observada por equipes de saúde e que ainda podem evoluir para diferentes quadros, inclusive graves.

O balanço de hoje não traz os dados do estado do Ceará, cujas informações ainda são as relativas ao dia de ontem. O número de pessoas que se recuperaram da Covid-19 subiu para 19.413.552.

Os dados em geral são mais baixos aos domingos e às segundas-feiras, em razão da dificuldade de alimentação do sistema pelas secretarias estaduais de Saúde. Já às terças-feiras os resultados tendem a ser maiores pela regularização dos registros acumulados durante o fim de semana.

Estados

São Paulo é o Estado que registra maior número de óbitos por covid-19 (144.013), seguido por Rio de Janeiro (61.254), Minas Gerais (52.326), Paraná (36.849) e Rio Grande do Sul (33.917).

Na parte de baixo da lista, estão os estados do Acre (1.809), de Roraima (1.925), do Amapá (1.944), do Tocantins (3.642) e de Sergipe (5.961).

Vacinação

Até o início desta noite, o painel de vacinação do Ministério da Saúde ainda não tinha sido alimentado com dados sobre as ações de imunização ocorridas nesta sexta-feira. Até ontem, o número de doses aplicadas estava em 173,6 milhões, sendo 120,4 milhões da primeira dose e 53,2 milhões da segunda dose.

Conforme as informações de ontem, começaram a ser distribuídas 215,2 milhões de doses, e 193,5 milhões de doses tinham sido entregues.

