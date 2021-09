O Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou recentemente novas regras para a reprodução assistida no Brasil. Com as mudanças, clínicas de reprodução humana e casais que pretendem buscar auxílio médico para engravidar precisam ficar atentos.

Entre as principais alterações está o limite de transferência de embriões de acordo com a idade da gestante. Conforme a nova norma, mulheres de até 37 anos poderão inserir até dois óvulos fecundados; já aquelas com mais de 37 anos poderão implantar até três.

Anteriormente, mulheres com até 35 anos, poderiam ter até dois embriões transferidos; de 36 a 39 anos, até três e, acima de 39 anos, até quatro embriões.

Alguns pontos da resolução, no entanto, causaram insatisfação entre profissionais da área, como questões relacionadas ao descarte de embriões.

Para falar sobre esse assunto e explicar essas alterações, a especialista em reprodução assistida, Cláudia Navarro, diretora clínica da Life Search e membro das Sociedades Americana de Medicina Reprodutiva (ASRM) e Europeia de Reprodução Humana e Embriologia (ESHRE) conversa com a repórter Maria Amélia Ávila, nesta segunda-feira (13), às 17h30.

A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.

