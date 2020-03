Na tarde desta segunda-feira (16), pousou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, pela nona vez desde outubro de 2019, um avião com brasileiros deportados dos Estados Unidos. Mas dessa vez o voo ganhou uma atenção especial, pois foi o primeiro a trazer deportados depois do decreto de pandemia pelo novo coronavírus por parte da Organização Mundial da Saúde.

Até semana passada, foram registrados nos Estados Unidos 1,7 mil casos da doença – e 41 mortes – de acordo com Centros para Controle e Prevenção de Doenças do país. Mas o número de infectados pode ser muito maior, já que pelo menos 27 milhões de pessoas que vivem no país não têm plano de saúde.

De acordo com a assessoria de imprensa da BH Airport, concessionária responsável pelo aeroporto, caso algum passageiro demonstre sintomas gripais, ele é encaminhado a um setor de atendimento médico. Mas entre os 57 passageiros que desembarcaram nesta segunda, ninguém demonstrou ou relatou sintomas que poderiam ser relacionados ao novo coronavírus.

Após a saída do aeroporto, são os próprios passageiros que devem encontrar soluções para viajar de volta para suas cidades. O avião é fretado pela U.S. Immigration and Customs Enforcement, agência norte-americana que controla imigração e alfândega.

A BH Airport informou que opera seguindo os protocolos internacionais previstos para casos como esses, com colaboradores treinados e equipados.

O aeroporto reforçou os procedimentos de limpeza e desinfecção nas áreas públicas e banheiros, sobretudo na área de desembarque internacional, e há avisos sonoros a cada 30 minutos.

A concessionária informou também que houve reforço na orientação para notificação imediata de casos suspeitos de coronavírus no terminal e utilização de equipamentos de proteção individuais (EPIs), conforme os protocolos.

