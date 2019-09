Uma discussão de trânsito na tarde deste domingo (8) terminou com uma briga generalizada na avenida Cônsul Antônio Cadar, no bairro São Bento, próximo à barragem Santa Lúcia, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.



Segundo a Polícia Militar, o motorista de uma caminhonete teria estacionado o carro próximo ao número 51 para ir até uma farmácia e, ao retornar, embarcou e deu a partida no carro. Foi quando ele teria sido fechado pela condutora de um Honda Civic.



A partir disso, eles começaram a discutir e, quando chegaram próximo a um sinal de trânsito, que estava fechado, a discussão foi retomada e os ocupantes dos veículos, assim como os passageiros, desembarcaram e deram início às agressões físicas.



Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o motorista da caminhonete teria agredido a mulher e os filhos dela. Mesmo com a chegada dos militares, o condutor teria continuado ameaçado a mulher.



A ocorrência ainda está em andamento na Central de Flagrantes no Alípio de Melo (Ceflan 3).